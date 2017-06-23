В Днепре произошла стрельба, есть погибший

Об этос сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В сообщении говорится, что в результате перестрелки один из участников умер, другой - в больнице.

Сообщается, что событие произошло 22 июня около 22 часов вечера на ул. Хорольской. Отмечается, что соседи знали, что хозяин частного дома находится на заработках. Поэтому когда увидели во дворе неизвестного мужчину, решили, что он пытается обокрасть дом. Очевидцы попытались остановить вора, однако не учли, что он вооружен стартовым пистолетом.

В результате стрельбы один из соседей получил ранение в голову и скончался на месте, а другой с простреленной ногой доставлен в больницу.

Данные о происшествии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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