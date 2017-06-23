В Бразилии грузовик врезался в автобус с пассажирами, погиб 21 человек - ФОТО

Об этом сообщает Astro Awani.

Как отмечается, на месте аварии вспыхнул пожар.

По предварительным данным еще 25 людей пострадало во время ДТП. При этом удалось опознать только 11 человек.

Также известно о погибшем водителе грузового автомобиля и человеке из неотложки. Что касается пострадавших, то некоторые из них получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии.

По словам полиции, большинство жертв погибли в огне после возгорания автобуса.

На данный момент все обстоятельства страшной аварии выясняются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Амстердаме возле вокзала неизвестный мужчина при попытке скрыться от местной полиции наехал на пешеходов. В результате ДТП пострадали восемь человек.