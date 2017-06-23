Южная Корея испытала баллистическую ракету - ФОТО

Южная Корея успешно завершила испытания баллистической ракеты малого радиуса "Хёнму-2". Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
По информации издания, данная ракета - собственной разработки Южной Кореи. Кроме того, она способна поразить цель на расстоянии до 800 км.
Также известно, что испытания проводились на полигоне в 200 км от Сеула. На них присутствовал президент страны Мун Чжэ Ин.
"Этот запуск был четвертый подобный запуск за последнее время", - говорится в сообщении.
При этом представитель президентской администрации южной Кореи заявил, что это будет ключевой компонент нашей системы вооружений на случай возможной ракетной атаки со стороны Северной Кореи.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центральной части Казахстане недалеко от населенного пункта упали части российской ракеты.