В Житомирской области грузовик сбил пешехода, один человек погиб

Тут в четверг, 22 июня, на автодороге Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе, водитель автопоезда Volvo наехал на пешехода, который вышел на проезжую часть. От сильного удара мужчину отбросило на попутную полосу, где он попал под колеса другого грузовика Man. Мужчина скончался на месте происшествия.

Вместе с тем пресс-служба полиции в области сообщает, что спустя полтора часа водитель автомобиля Daf врезался в служебную машину патрульных, которые оформляли ДТП. В результате двое полицейских и пассажир Volvo получили травмы различной степени тяжести. Всех троих скорая помощь увезла в больницу.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает за деяния, повлекшие гибель нескольких лиц, наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня ночью на проспекте Науки в Киеве произошло столкновение двух автомобилей Mercedes ML450 и BMW 745. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.