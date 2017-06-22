В США разбился истребитель четвертого поколения

Об этом сообщает ABC News в своем микроблоге в Twitter.

Согласно информации издания, в штате Техас, США самолет разбился при взлете во время учебного полета.

"F-16, дислоцированный на Эллингтонской полевой резервной базе в Хьюстоне", - говорится в сообщении.

Также известно, что после падения истребителя на месте инцидента вспыхнуло сильное возгорание. В связи с этим местные власти объявили эвакуацию людей в радиусе 1,5 км от места падения F-16.

К счастью пилоту удалось катапультироваться. На данный моент его жизнь находится вне опасности. Поскольку, пилоту оказывают первую медицинскую помощь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", самолеты НАТО пытались сопроводить самолет министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Но его "отогнал" российский истребитель Су-27.