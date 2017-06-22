В штате Мичиган в аэропорту на полицейского напали с ножом

Дежуривший полицейский получил ножевые ранения в спину и шею. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел после девяти утра по местному времени. В здании международного аэропорта был ранен лейтенант Джефф Невилл.

Он стоял на посту в зале аэропорта, когда внезапно кто-то подошел к нему сзади и ударил большим ножом в спину и шею. В результате правоохранители эвакуировали всех пассажиров в безопасность место, а офицера госпитализировали. Врачи прооперировали раненного и заверили, что его состояние стабильное.

Власти заявляют, что пока рано судить о том, было ли нападение террористической атакой, однако полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении и он находится под стражей. Это лицо, представляющее интерес для следствия, - заявил мэр города Флинта Карен Уивер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Брюсселе на вокзале прогремел взрыв, военные ликвидировали террориста. Взрыв на вокзале в Брюсселе готовил 36-летний марокканец.