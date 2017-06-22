В Полтаве двоих людей убили из-за машины

Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Олег Бех.

В сообщении говорится, что вчера в лесополосе в Полтавской области правоохранители нашли тела мужчины и женщины, которые почти год были в розыске.

Также мы совместно с прокуратурой задержали человека, который подозревается в незаконном завладении транспортом убитых. По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый дает показания следователю и проверяется на причастность к совершению двойного убийства.

Кроме того, по результатам работы в одном из домохозяйств Полтавского района правоохранители обнаружили разукомплектованные части автомобиля Volkswagen Touareg. На отдельных деталях обнаружены следы вещества, похожего на кровь. Кроме этого, из дома изъяты пистолет и патроны к нему.

Ранее УРА-Информ сообщал, что курсанты СБУ нашли тела воинов Второй мировой.