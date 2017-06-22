В Москве в канализации прогремел взрыв, пять человек погибли

В Москве в четверг, 22 июня, во время проведения профилактических работ в канализации прогремел взрыв.
Инцидент произошел на западе российской столицы. По предварительным данным взрыв произошел из-за выброса метана. Утечка газа произошла во время ремонтных работ в канализационном колодце в тот момент, когда рабочие откачивали из него воду.
В результате трагедии погибли пятеро рабочих. Как сообщает российское издание РИА Новости на данные момент точное количество пострадавших уточняется. Вместе с тем уже известно, что среди погибших двое граждан Украины, двое граждан Киргизии и один россиянин.
Следственный комитет Российской Федерации уже подтвердил гибель троих человек.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае шесть граждан Украины погибли в результате столкновения грузового автомобиля с минивэном в Новгородской области.