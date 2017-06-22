20:32 22.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Москве в канализации прогремел взрыв, пять человек погибли

В Москве в четверг, 22 июня, во время проведения профилактических работ в канализации прогремел взрыв.

В Москве в канализации прогремел взрыв, пять человек погибли

Инцидент произошел на западе российской столицы. По предварительным данным взрыв произошел из-за выброса метана. Утечка газа произошла во время ремонтных работ в канализационном колодце в тот момент, когда рабочие откачивали из него воду.

В результате трагедии погибли пятеро рабочих. Как сообщает российское издание РИА Новости на данные момент точное количество пострадавших уточняется. Вместе с тем уже известно, что среди погибших двое граждан Украины, двое граждан Киргизии и один россиянин.

Следственный комитет Российской Федерации уже подтвердил гибель троих человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае шесть граждан Украины погибли в результате столкновения грузового автомобиля с минивэном в Новгородской области.


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