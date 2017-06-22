12:57 22.06.2017 | Происшествия | Новости
100168323:Polishuk

В Афганистане подорвали автомобиль, погибли 20 человек - ФОТО

В Афганистане в четверг, 22 июня, в автомобиле, припаркованном возле банка взорвалась бомба.

В Афганистане подорвали автомобиль, погибли 20 человек - ФОТО

В результате инцидента около 20 человек погибли на месте. Еще более 50 человек получили ранения.

Как сообщает Reuters, трагедия произошла в провинции Гильменд. Взрыв произошел около отделения "Нового банка Кабула" в городе Лашкаргах около полудня по местному времени. На момент инцидента люди собрались в банке, чтобы получить зарплату.

По словам представителя губернатора провинции Омара Звака среди пострадавших служащие полиции и армии, гражданские лица и сотрудники отделения банка. Ответственность за случившееся не взяла пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 22 июня, в Турции рядом с военным районом, принадлежащем НАТО в западной турецкой провинции Измир, прогремел взрыв. На данные момент данных и жертвах и пострадавших не поступало.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив