В Афганистане подорвали автомобиль, погибли 20 человек - ФОТО

В результате инцидента около 20 человек погибли на месте. Еще более 50 человек получили ранения.

Как сообщает Reuters, трагедия произошла в провинции Гильменд. Взрыв произошел около отделения "Нового банка Кабула" в городе Лашкаргах около полудня по местному времени. На момент инцидента люди собрались в банке, чтобы получить зарплату.

По словам представителя губернатора провинции Омара Звака среди пострадавших служащие полиции и армии, гражданские лица и сотрудники отделения банка. Ответственность за случившееся не взяла пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 22 июня, в Турции рядом с военным районом, принадлежащем НАТО в западной турецкой провинции Измир, прогремел взрыв. На данные момент данных и жертвах и пострадавших не поступало.