14:50 22.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Курсанты СБУ нашли тела воинов Второй мировой - ФОТО

Во время поисковых работ курсанты Национальной академии Службы безопасности Украины обнаружили останки 55 воинов, котрые погибли во время Второй мировой войны. 

Курсанты СБУ нашли тела воинов Второй мировой - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, на протяжении двух лет поисковые работы проводились в Березанском лесу на Киевщине и в селах Раковичи и Гута-Забилоцка Житомирской области.

За это время курсанты СБУ совместно с представителями Всеукраинской общественной организации "Закончим войну" нашли останки 55 воинов Второй мировой войны, личные вещи погибших, фрагменты бронетехники и обломки оружия.

По словам новобранцев, воинов невозможно идентифицировать.

Однако эксперты не исключают, что курсанты нашли засыпанный землей блиндаж, который после отступления врага наши солдаты использовали для санитарного захоронени.

Стоить отметить, что неизвестные воины в этом году будут достойно похоронены.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Парубий подписал закон об освобождении от декларирования солдат, сержантов и курсантов. 


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