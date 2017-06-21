В Гватемале сошел оползень, 11 человек погибли

В результате стихийного бедствия погибли 11 человек. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в городе Сан-Педро Солома.

При этом в Национальном центре по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций Гватемалы пояснили, что оползень сошел на дома и шоссе, где в это время двигались несколько автобусов.

В итоге в одном из автобусов погибли десять пассажиров, еще один человек оказался мертныв в одном из домов. Еще девять человек получили ранения, - рассказали в центре, добавив, что на данные момент аварийные службы совместно с местными чиновниками пытаются установить, сколько домов оказались под землей, и сколько людей пропали без вести.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, тяжелый муссонный дождь вызвал оползни на юго-востоке Бангладеш. По официальным данным погиб 61 человек.