В Брюсселе на вокзале прогремел взрыв - ФОТО, ВИДЕО
В ночь на среду, 21 июня, на центральном вокзале Брюсселя прогремел взрыв.
Его совершил человек с поясом шахида, из-под одежды которого торчали провода. Полиция застрелила террориста.
Как сообщает издание VRT deredactie, ссылаясь на слова очевидцев, сначала раздался громкий взрыв, потом следом послышался второй. Полиция и военнослужащие прибыли на место происшествия и сразу приступили к эвакуации граждан.
При этом мужчина, который привел в действие взрывное устройство, был сразу же нейтрализован военнослужащими, которые в то время находились в здании вокзала.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник 15 мая, в Брюсселе призвал министров иностранных дел Европейского союза продлить и усилить санкции как эффективного средства давления на Россию.