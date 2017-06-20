Знаменитый модельер Карла Фенди скончалась в Риме

Об этом сообщает сайт НТВ.Ru.

Сообщается, что в последние годы жизни она страдала от сразу нескольких заболеваний. Так, Фенди недавно перенесла тяжелое заболевание легких.

На днях она выписалась из больницы и вернулась в Палаццо Русполи – свою знаменитую римскую резиденцию.

По информации источника, там модельер Карла Фенди и скончалась.

Отметим, что Карла до последних дней активно участвовала в работе семейного предприятия, группы Fendi.

Например, в 1980-е годы дом моды Fendi благодаря усилиям сестер Фенди и Лагерфельда стал одним из мировых лидеров в области создания модной одежды, парфюмерии, изделий из кожи и меха, аксессуаров.

В 1999 году группа вошла в состав холдинга LVMH, и сестры утратили свою руководящую роль в фирме.

Также добавим, что компания входит в состав холдинга LVMH - Louis Vuitton Moлt Hennessy S.A. Сеть Fendi насчитывает более 160 магазинов в 25 странах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожье скончался заслуженный тренер Украины по боксу, судья международной категории Юрий Юханович Беладзе.