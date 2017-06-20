Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Аргентине

Как отмечается, эпицентр подземных толчков располагался в 72 км на запад от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес.

При этом очаг землетрясения залегал на глубине 174,4 км.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Казахстана произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения с энергетическим классом 9,3 расположен на глубине 35 километров в 456 километрах на север от Алматы. Координаты эпицентра - 47.18 градуса северной широты, 75.46 градуса восточной долготы.