11:50 20.06.2017 | Происшествия | Новости
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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Аргентине

В Аргентине произошло мощное землетрясение магнитудой 4,7 балла. Об этом свидетельствуют данные из Геологической службы США.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Аргентине

Как отмечается, эпицентр подземных толчков располагался в 72 км на запад от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес.

При этом очаг землетрясения залегал на глубине 174,4 км.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Казахстана произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения с энергетическим классом 9,3 расположен на глубине 35 километров в 456 километрах на север от Алматы. Координаты эпицентра - 47.18 градуса северной широты, 75.46 градуса восточной долготы.


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