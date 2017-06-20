14:50 20.06.2017 | Происшествия | Новости
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Взрыв прогремел в одном из офисов в Стамбуле

Во вторник, 20 июня, прогремел сильный взрыв в одном из офисов в Стамблуле. В результате происшествия был поврежден припаркованный автомобиль.

Взрыв прогремел в одном из офисов в Стамбуле

Об этом сообщает агентство IHA.

Как отмечается, инцидент произошел в стамбульском районе Малтепе. 

Согласно сообщению, припаркованный автомобиль получил повреждения и перевернулся из-за взрыва.

К счастью о жертвах и пострадавших информации пока не поступало.

На данный момент правоохранительные органы оцепили район чрезвычайного происшествия.

Кроме того, на месте взрыва работают пожарные.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Донецкой области в ночь на понедельник, 19 июня, неизвестные пытались взорвать электроподстанцию, расположенную возле железнодорожной станции в Покровском районе.
 


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