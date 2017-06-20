Взрыв прогремел в одном из офисов в Стамбуле

Об этом сообщает агентство IHA.

Как отмечается, инцидент произошел в стамбульском районе Малтепе.

Согласно сообщению, припаркованный автомобиль получил повреждения и перевернулся из-за взрыва.

К счастью о жертвах и пострадавших информации пока не поступало.

На данный момент правоохранительные органы оцепили район чрезвычайного происшествия.

Кроме того, на месте взрыва работают пожарные.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Донецкой области в ночь на понедельник, 19 июня, неизвестные пытались взорвать электроподстанцию, расположенную возле железнодорожной станции в Покровском районе.

