Во Львове мужчина выпрыгнул из окна

Так, 20-го июня зафиксирован прыжок человек из окна многоэтажного здания. Данный инцидент зафиксирован на улице города Широкая. Сегодня информация про самоубийство была распространена работниками Национальной полиции.

Выяснилось, что житель Львова 68-ми лет, проживавший ранее в многоэтажке, спрыгнул из окна на восьмом этаже здания и в итоге погиб от полученных травм на месте. Инцидент был предварительно квалифицирован на самоубийство, потому что была оставлена предсмертная записка.

Как сообщал УРА-Информ, около Киева подросток совершил самоубийство, прыгнув под поезд.