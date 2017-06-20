12:32 20.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове мужчина выпрыгнул из окна

Сегодня – 20-го июня – в н.п. Львов мужчина выпрыгнул из окна многоэтажного здания.

Во Львове мужчина выпрыгнул из окна

Так, 20-го июня зафиксирован прыжок человек из окна многоэтажного здания. Данный инцидент зафиксирован на улице города Широкая. Сегодня информация про самоубийство была распространена работниками Национальной полиции.

Выяснилось, что житель Львова 68-ми лет, проживавший ранее в многоэтажке, спрыгнул из окна на восьмом этаже здания и в итоге погиб от полученных травм на месте. Инцидент был предварительно квалифицирован на самоубийство, потому что была оставлена предсмертная записка.

Как сообщал УРА-Информ, около Киева подросток совершил самоубийство, прыгнув под поезд.


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