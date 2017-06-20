07:35 20.06.2017 | Происшествия | Новости
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В США в суде заключенный открыл стрельбу, ранены два человека

В здании суда в американском штате Теннесси во вторник утром, 20 июня, произошла стрельба.

В США в суде заключенный открыл стрельбу, ранены два человека

В результате инцидента ранения получили два заместителя шерифа. В настоящее время пострадавшие сотрудники правоохранительных органов находятся в больнице.

Как сообщает Associated Press, которая цитирует слова представителя офиса шерифа округа Коффи Лаки Нотт, заключенный, который был доставлен в здание суда на слушания, выхватил пистолет у одного из правоохранителей и выстрелил.

После чего один из заместителей шерифа получит пути в живот, а второй был ранен в руку.

Затем заключенный выбежал из здания суда и там получил огнестрельное ранение, которое, вероятно, он нанес себе сам.

Напомним, как ообщал УРА-Информ, в городе Александрия в штате Вирджиния неизвестный мужчина открыл огонь во время тренировки к благотворительному бейсбольному матчу с участием членов Конгресса, один из них получил ранения.


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