В США в суде заключенный открыл стрельбу, ранены два человека

В результате инцидента ранения получили два заместителя шерифа. В настоящее время пострадавшие сотрудники правоохранительных органов находятся в больнице.

Как сообщает Associated Press, которая цитирует слова представителя офиса шерифа округа Коффи Лаки Нотт, заключенный, который был доставлен в здание суда на слушания, выхватил пистолет у одного из правоохранителей и выстрелил.

После чего один из заместителей шерифа получит пути в живот, а второй был ранен в руку.

Затем заключенный выбежал из здания суда и там получил огнестрельное ранение, которое, вероятно, он нанес себе сам.

Напомним, как ообщал УРА-Информ, в городе Александрия в штате Вирджиния неизвестный мужчина открыл огонь во время тренировки к благотворительному бейсбольному матчу с участием членов Конгресса, один из них получил ранения.