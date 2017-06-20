08:25 20.06.2017 | Происшествия | Новости
100168148:labazovych

В Ираке в результате взрыва мины пострадала группа журналистов, двое погибших

В иракском городе Мосул в результате взрыва мины пострадала группа журналистов, трое из которых были из Франции.

В Ираке в результате взрыва мины пострадала группа журналистов, двое погибших

Об этом сообщает издание Le Mond. 

Как отмечается, двое французских журналиста получили ранения, однако еще один работник СМИ  - погиб.

Кроме того, в результате взрыва погиб курдский журналист Бахтияр Хаддад.

При этом один из раненых журналистов Самуэль Форе подтвердил информацию о происшествии: !Я в порядке. Я очень опечален гибелью Бахтияра и моих коллег".

В настоящее время Форе эвакуирован в Багдад.

Кстати, в Мосуле журналисты сопровождали группу иракских сил специального назначения, ведущих бои за город.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", взрыв в детском саду Китая, который прогремел в четверг, 15 июня, устроил смертник.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив