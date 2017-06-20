На Киевщине дед убил невестку паяльником

Так, был задержан пенсионер 78-ми лет – Кагарлицким отделеним полиции. Пожилого мужчины подозревают в том, что он совершил убийство женщины 44-ех лет. Про это с помощью интернета сообщили в Нацполиции области.

Выяснилось, что нетрезвый пенсионер начал ревновать свою невестку к лежачему больному – его сыну. В итоге мужчина схватил паяльник и ударил женщину по голове. Она умерла от полученных повреждений. А труп этой женщины полиция нашла прямо в доме, а житель Киевщины был задержан “на горячем”.

Как сообщал УРА-Информ, в США прямо в здании суда мужчина начал стрелять. В итоге двое людей были ранены.