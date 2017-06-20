11:18 20.06.2017 | Происшествия | Новости
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На акциях протестов в Венесуэле пострадали 30 человек, один погибший - ФОТО

По меньшей мере 30 человек были ранены при разгоне акций протеста в районе Альтамира в столице Венесуэлы. При этом из огнестрельного ранения погиб 17-летний участник демонстрации.

На акциях протестов в Венесуэле пострадали 30 человек, один погибший - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, вчерашний протест был одним из самых массовых за последние недели. В нем приняли участие около 10 тыс. человек, заполнивших улицы богатого восточного района столицы.

Однако вчерашний протест был одним из самых массовых за последние недели. В нем приняли участие около 10 тыс. человек, заполнивших улицы богатого восточного района столицы.

Так, протестующие требуют его отставки и новых выборов, обвиняя лидера страны в экономическом кризисе, нехватке базовых продуктов питания, а также в росте уровня преступности.

По информации издания, в Венесуэле третий месяц проходят крупные антиправительственные манифестации. За это время ранения и травмы получили  более 1300 человек, около 70 погибли, среди жертв есть и несколько сотрудников правоохранительных органов.

Правозащитники утверждают, что почти 3200 человек были задержаны, из них примерно 1300 все еще остаются за решеткой.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", тысячи словаков вышли на улицы Братиславы с протестом против коррупции в правительстве премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает издание Aktuality.


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