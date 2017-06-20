На акциях протестов в Венесуэле пострадали 30 человек, один погибший - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, вчерашний протест был одним из самых массовых за последние недели. В нем приняли участие около 10 тыс. человек, заполнивших улицы богатого восточного района столицы.

Однако вчерашний протест был одним из самых массовых за последние недели. В нем приняли участие около 10 тыс. человек, заполнивших улицы богатого восточного района столицы.

Так, протестующие требуют его отставки и новых выборов, обвиняя лидера страны в экономическом кризисе, нехватке базовых продуктов питания, а также в росте уровня преступности.

По информации издания, в Венесуэле третий месяц проходят крупные антиправительственные манифестации. За это время ранения и травмы получили более 1300 человек, около 70 погибли, среди жертв есть и несколько сотрудников правоохранительных органов.

Правозащитники утверждают, что почти 3200 человек были задержаны, из них примерно 1300 все еще остаются за решеткой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", тысячи словаков вышли на улицы Братиславы с протестом против коррупции в правительстве премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает издание Aktuality.