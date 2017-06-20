10:32 20.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Число жертв пожара в Португалии возросло до 64

По состоянию на сегодняшний день, вторник, 20 июня, количество погибших в результате лесных пожаров в Португалии возросло до 64 человек.

Число жертв пожара в Португалии возросло до 64

В округе Лейрия, по последним данным, около 135 людей ранены. Как сообщает UDG TV, власти страны не исключают, что число жертв может быть гораздо больше.

Вместе с тем власти заверили, что сегодня с лесными пожарами ведут борьбу более тысячи пожарных. На данный момент спасателям удалось взять под контроль около 70% территории, охваченной пожаром.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров пострадали 121 гражданский, 13 пожарных и один военный. По данным медиков, большая часть получила легкие травмы, а 28 человек обратились в больницы. Остальные получили медицинскую помощь на месте.


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