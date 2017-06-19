В Париже машина врезалась в полицейский фургон

Водитель легковушки погиб. Сейчас на месте происшествия проводится спецоперация. Как сообщает CNN, после столкновения начался пожар. На место возгорания прибыло большое количество полицейских.

По данным полиции мужчина, протаранивший на автомобиле фургон жандармерии, погиб. Правоохранители извлекли его из машины, однако он оказался вооруженным. Его жизнь спасти не удалось.

После инцидента к месту происшествия прибыли пожарные. Они потушили огонь. Никто из полицейских и прохожих не пострадал.

Вместе с тем, по информации властей, погибший мужчина находился в списке людей, подверженных мусульманской радикализации. В его машине найдены автомат Калашникова, пистолеты, баллоны с газом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Лондона в ночь на понедельник, 19 июня, фургон въехал в толпу людей. Люди на момент наезда выходили из мечети в районе парка Финсбери. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали 12 человек.