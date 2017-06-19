01:00 19.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Гренландии произошло землетрясение и цунами, волной смыло более десяти домов

В Гренландии в воскресенье, 18 июня, неподалеку поселения Nuugaatsiaq на юго-западе страны произошло землетрясение.

В Гренландии произошло землетрясение и цунами, волной смыло более десяти домов

Его магнитуда составила четыре балла. Стихия вызвала сильное цунами. В результате стихийного бедствия более десяти домов смыло в море.

Как сообщает датское издание Ekstra Bladet, в настоящее время в отдельных районах Гренландии борются с наводнением. Высокие волны накрыли поселения и подтопили значительную территорию.

Тут всего проживал 101 житель, 78 из которых местные власти успели эвакуировать. Вместе с тем двое людей получили тяжелые ранения, а семеро были травмированы.

Еще 23 человека должны быть эвакуированы, однако власть проверяет информацию, были ли они на момент землетрясения в поселении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее NASA зафиксировало большую трещину в одном из крупнейших ледников Гренландии.


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