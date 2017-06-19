Полиция задержала водителя фургона, который наехал на толпу в Лондоне

Сейчас мужчина направлен в больницу для оценки его психического состояния. Как сообщает Reuters, в результате инцидента погиб один человек и по меньшей мере 12 человек пострадали.

Вместе с тем, сегодня в Британии состоится чрезвычайное заседание в связи с происшествием. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что наезд фургона на толпу пешеходов рассматривается полицией как потенциальный террористический акт.

Сегодня утром я буду председательствовать на чрезвычайной встрече, - сказала глава правительства, добавив, что выражает соболезнования пострадавшим.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Лондона в ночь на понедельник, 19 июня, фургон въехал в толпу людей. Люди на момент наезда выходили из мечети в районе парка Финсбери. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали 12 человек.