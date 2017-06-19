15:39 19.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Черниговщине "Лада" врезалась в дерево: двое погибших

По итогам столкновения с деревом авто марки "ВАЗ-21114" погибло сразу два человека.

На Черниговщине

Так, "Лада" врезалась в дерево на Черниговщине. В итоге водитель транспортного средства 18-ти лет, а также ехавшая с ним 14-летняя девочка погибли. Было еще трое пассажиров, которые получили разные травмы и были отправлены в больницу. Сегодня об этом рассказали в местной полиции.

Произошло же следующее: ночью юный водитель на повороте не справившись с управлением слетел с дороги и врезался в дерево. Правоохранители сейчас продолжают устанавливать все детали ДТП.

Как сообщал УРА-Информ, на Тернопольщине по итогам ДТП сразу пятеро детей твезли с травмами в больницу.


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