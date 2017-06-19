19:15 19.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Миллион человек на Донбассе могут остаться без воды, - Хуг

Около миллиона человек на Донбассе могут остатся без водоснабжения из-за боевых действий. Такие сведения передает первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александер Хуг.

Миллион человек на Донбассе могут остаться без воды, - Хуг

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте СММ.

Согласно словам Хуга, боевые столкновения угрожают оставить более 1 млн человек без воды. В связи с этим необходимо устойчиво прекратить огонь, отвод оружия, разведение сил от противника. 

Также первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине добавил, что наибольшую обеспокоенность вызывают насосная станция в Василевке и поврежденный водопровод в промзоне Авдеевки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на некоторое время потребители Печерска, Голосеево и некоторых других городских районов лишатся возможности пользоваться горячей водой.


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