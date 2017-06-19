Миллион человек на Донбассе могут остаться без воды, - Хуг

Около миллиона человек на Донбассе могут остатся без водоснабжения из-за боевых действий. Такие сведения передает первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александер Хуг.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте СММ.
Согласно словам Хуга, боевые столкновения угрожают оставить более 1 млн человек без воды. В связи с этим необходимо устойчиво прекратить огонь, отвод оружия, разведение сил от противника.
Также первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине добавил, что наибольшую обеспокоенность вызывают насосная станция в Василевке и поврежденный водопровод в промзоне Авдеевки.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на некоторое время потребители Печерска, Голосеево и некоторых других городских районов лишатся возможности пользоваться горячей водой.