Боевики напали на курорт в Мали, есть жертвы - ФОТО

В результате инцидента погибли два человека. Еще 36 заложников были освобождены. Как сообщает RT, французские и малийские силы безопасности удалось ликвидировать четверых боевиков.

Вместе с тем о личностях погибших пока ничего не известно. В то же время в Министерстве безопасности страны не исключают, что атаку могли совершить джихадисты.

В свою очередь в Организации объединенных наций отмечает, что среди туристов могут быть погибшие и пострадавшие. Не исключается также захват заложников. Там также отметили, что на этих выходных в гостинице находились французские военнослужащие, чиновники из Евросоюза и ООН.

Между тем министр безопасности страны Салиф Траоре уже заявил, что в результате атаки погибли по меньшей мере два человека. Одна из жертв - женщина франко-габонского происхождения. Министр также сообщил, что военным удалось освободить 36 заложников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мали обстреляли лагерь миротворцев ООН.