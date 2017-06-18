Во Львове джип въехал в толпу людей, погибла женщина - ФОТО, ВИДЕО

В результате аварии погиб один человек. Еще один местных житель получил травмы.

Как сообщает полиция, авария произошла возле Храма святого Апостола Андрея Первозванного в момент, когда люди вышли из церкви. По словам пресс-секретаря Главного управления полиции во Львовской области Светланы Добровольской, за рулем джипа был 49-летний львовянин.

Он вместе с женой вышел из церкви и сели за машину. По неизвестным ему причинам машина внезапно увеличила скорость, а он не смог справится с управлением.

В итоге машина проехала 15 метров по тротуару и врезалась в толпу людей. Одна женщина погибла на месте происшествия. Еще одну скорая помощь увезла в больницу, - пояснили в полиции, добавив, что взрыва автомобиля удалось избежать и водитель и его жена не пострадали.

Сейчас полиция отправила иномарку на экспертизу, что чтобы выяснить причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове произошло столкновение " Opel Corsa" с троллейбусом №2, в результате чего один человек погиб на месте происшествия.