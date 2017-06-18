В Афганистане смертники напали на отделение полиции

Десятки людей пострадали.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что атака началась утром, когда один смертник подорвал автомобиль со взрывчаткой у ворот штаб-квартиры полиции в городе Гардез.

Далее четверо нападавших ворвались в ворота после взрыва.

Отмечается, что двое из них были сразу убиты полицией. Еще двух нападающих останавливали спецназовцы.

Таким образом, в результате взрывов двое полицейских погибли, пятеро получили ранения.

А также, по информации врачей, не менее 30 человек получили ранения, в том числе 20 гражданских лиц.

Ранее УРА-Информ сообщал, что полицейский погиб во время взрыва в Каире.