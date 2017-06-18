Полицейский погиб во время взрыва в Каире

Об этом сообщает агентство Reuters.

В сообщении говорится, что транспортное средство, принадлежащее Центральным силам безопасности, которое перевозило группу офицеров и призывников, взорвалось на самодельном взрывном устройстве, установленном на обочине дороги.

Отмечается, что в результате взрыва погиб лейтенант Али Абдельхалик, еще четверо полицейских пострадали. В данный момент они госпитализированы.

Примечательно, что ни одна террористическая группировка ответственность за взрыв на себя не брала.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Сомали после нападения боевиков погибли 14 человек.