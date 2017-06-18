Под Киевом иномарка сбила пешеходов на обочине дороги

После аварии злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Одна из женщин умерла на месте аварии, а вторую скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на воскресенье, 18 июня.

После полуночи на улице Тракторная автомобиль BMW с польской регистрации не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались в попутном направлении по обочине дороги. Очевидцы происшествия вызвали полицию и скорую помощь.

В результате столкновения 53-летняя жительница столицы от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, до приезда скорой. 47-летнего уроженца Тернопольской области с множественными травмами доставили в реанимационное отделение больницы. Полиция по горячим следам установили и задержали водителя. Им оказался 18-летний местный житель.

Сейчас он проходит медицинское освидетельствование. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители открыли уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове в воскресенье, 18 июня, автомобиль Land Cruiser въехал в толпу людей и перевернулся. В результате аварии погиб один человек. Еще один местных житель получил травмы.