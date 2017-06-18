19:32 18.06.2017 | Происшествия | Новости
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Количество жертв лесных пожаров в Португалии увеличилось до 62 - ФОТО

По состоянию на пять часов вечера воскресенья, 18 июня, в центральной части Португалии в области Педрогао-Гранде от лесных пожаров погибли 62 человека.

Количество жертв лесных пожаров в Португалии увеличилось до 62 - ФОТО

Еще 54 человека пострадали. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на слова премьер-министра страны Антонио Коста, в стране объявлен трехдневный траур. Масштабы огня были таковыми, что правительство не помним другой такой человеческой трагедии, - сказал премьер-министр в Педрогао-Гранде, добавив, что сейчас важно сосредоточиться на предотвращении новых очагов возгорания, поскольку в стране стоит жаркая погода, сильные ветра и нет дождей.

Он также рассказал, что 30 погибших были найдены в автомобилях, еще 17 человек – возле машин или вдоль обочин и десять в сельской местности. Жители прилегающих населенных пунктов были вынуждены покинуть свои дома. В районе отсутствует электричество. На данный момент 700 спасателей и 250 единиц техники пытаются потушить огонь, - рассказал премьер.

Глава правительства также не исключил, что число погибших может возрасти, поэтому объявлен трехдневный траур и район опасности направлено два военных батальона для помощи аварийным службам.

Вместе с тем Европейский союз уже предоставил самолеты для тушения пожара. Франция предложила три самолета, а Испания отправила два. В деревне Нодейриньо, где погибли 11 жителей, государственное телевидение показало сгоревшие автомобили и почерневшие дома. Местные жители говорили о семье, которая пыталась покинуть опасный участок на машине, но попалась в “торнадо огня”. Сообщается, что всего пострадали около 20 деревень.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Португалии бушуют лесные пожары. Ранее сообщалось о 24 погибших.


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