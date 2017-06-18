17:20 18.06.2017 | Происшествия | Новости
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Число жертв португальских пожаров увеличилось до 57

В результате лесного пожара, который начался в субботу в центральной Португалии, погибли по меньшей мере 57 человек.

Число жертв португальских пожаров увеличилось до 57

Об этом сообщает агентство Reuters.

В сообщении говорится, что лесной пожар, который начался в субботу в центральной Португалии, унес жизни по меньшей мере 57 человек.

Кроме того сообщается, что еще 59 человек получили ранения и доставлены в больницы, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что еще одной причиной возникновения пожара в горном районе могла стать молния, попавшая в дерево.

Ранее УРА-Информ сообщал, о 24 погибших во время лесного пожара в Португалии.


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