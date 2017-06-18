10:43 18.06.2017 | Происшествия | Новости
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24 человека погибли в результате лесных пожаров в Португалии

В Португалии в результате лесных пожаров погибли 24 человека.

24 человека погибли в результате лесных пожаров в Португалии

Об этом сообщает Publico.

В сообщении говорится, что смертей может быть больше, однако пока это невозможно подтвердить.

Отмечается, что причиной возникновения пожаров стало то, что в субботу в Португалии стояла сильная жара, в некоторых регионах температура превышала 40 градусов.

Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. В тушении огня приняли участие 500 сотрудников пожарной службы и 160 машин.

Также сообщается, что от пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах повреждений пока нет.

Ранее УРА-Информ сообщал, что во Львове пытались сжечь отделения нескольких банков.


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