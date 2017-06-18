24 человека погибли в результате лесных пожаров в Португалии

Об этом сообщает Publico.

В сообщении говорится, что смертей может быть больше, однако пока это невозможно подтвердить.

Отмечается, что причиной возникновения пожаров стало то, что в субботу в Португалии стояла сильная жара, в некоторых регионах температура превышала 40 градусов.

Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. В тушении огня приняли участие 500 сотрудников пожарной службы и 160 машин.

Также сообщается, что от пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах повреждений пока нет.

Ранее УРА-Информ сообщал, что во Львове пытались сжечь отделения нескольких банков.