ВВС режима Асада бомбят зоны деэскалации в Сирии

Об этом сообщает "Агентство Анадолу". В часности, военно-воздушные силы бомбят подконтрольные оппозиции районы в Идлибе, Лазкийе, Хаме, Хомсе, Дераа и Дамаске, входящие в зоны деэскалации в Сирии.

По данным агентства "Анадолу", авиаударам также подвергаются населенные пункты Джиср аш-Шугур и Бдама в Идлибе, район Кюрдагы в Лазкийе, северный район Латамне в Хаме, центральная часть Дераа, районы Восточная Гута и Джобар в Дамаске.

В результате жители деревни Кесиен на севере Хомса сегодня утром были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающейся бомбардировки.

В то же время минометным обстрелам подвергаются подконтрольные оппозиции район Джобар и город Ирбин к востоку от Дамаска.

Известно, что с начала войны погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Турция завершила возведение стены на границе с Сирией. Возведение заграждения призвано предотвратить проникновение террористов в Турцию.