В России самолет Росгвардии сбил лося - ФОТО

Об инциденте сообщил ТАСС.

Как отмечается, чрезвычайное происшествие произошло после возвращения Ан-26 с учебно-тренировочного полета.

К счастью пилоты не пострадали, однако сам сомолет получил серьезные повреждения.

Также известно, что животное погибло на месте происшествия.

По данным источника, лось попал на объект благодаря тому, что строители, возводящие заграждение вокруг аэродрома, для удобства проезда техники убрали временную преграду.

Добавим, что данный аэродром Ермолино расположен в Боровском районе в северной части Калужской области. Объект способен принимать самолеты Ил-76, Ту-154, Ан-12, Ан-72 и все более легкие воздушные суда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомирской области лесной зверь спровоцировал автокатастрофу, в результате которой погиб мужчина, а его пассажирка пострадала.