Автомобиль врезался в троллейбус в Харькове, есть погибший - ФОТО

Об этом сообщили в УПД ГУ НП в Харьковской области.

Как выяснили правоохранительные органы, водитель автомобиля двигаясь по улице Ахсарова в Харькове, однако по неизвестным пока причинам не справился с управлением. Затем мужчина выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двигавшимся впереди троллейбусом.

В результате ДТП в больницу скорой и неотложной помощи были доставлены четыре человека.

По словам медиков, у водителя троллейбуса - перелом обеих ног, ушибы головы и тела. При этом травмы получили и пассажиры троллейбуса - 48-летний мужчина и 65- и 68-летние женщины.

В свою очередь водитель автомобиля скончался на месте ДТП.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве в районе улицы Софьи Ковалевской водитель Генерельной прокуратуры Украины, управляя служебным автомобилем "Тойота Кэмри" совершил столкновение с припаркованными на обочине машиной.