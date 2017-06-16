12:57 16.06.2017 | Происшествия | Новости
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Взрыв в детском саду Китая устроил смертник

Взрыв в детском саду Китая, который прогремел в четверг, 15 июня, устроил смертник.

Взрыв в детском саду Китая устроил смертник

В результате террористического акта погибли восемь человек и были ранены почти 60. При этом 22-летний террорист-смертник также погиб.

Об этом в пятницу утром сообщила News.com.au. Ссылаясь на информацию местной полиции, издание, в частности, отмечает, что подозреваемый был идентифицирован в первую очередь с помощью камеры безопасности и ДНК, собранных на месте взрыва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Китае в четверг, 15 июня, возле ворот детского сада прогремел взрыв. В результате трагедии семь человек погибли. Еще 59 детей получили ранения. Инцидент произошел в восточном Китае возле детского сада Чжуансинь в Фэнсянь около пяти часов вечера по местному времени.


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