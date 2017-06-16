В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре - ФОТО

В американском городе Нью-Йорк в пятницу утром, 16 июня, на Манхэттене автомобиль наехал на пешеходов.
В результате аварии пострадали десять человек. Как сообщает New York Daily News, дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении 37-й Уэст-стрит и Девятой авеню.
Из десяти пострадавших только одного скорая помощь увезла в больницу, остальным медики оказали первую помощь на месте. Полиция подтвердила информацию о происшествии и количестве пострадавших.
При этом очевидцы утверждают, что авария могла произойти из-за того, что водитель пытался проскочить перекресток на желтый сигнал светофора.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Алабаме автомобиль въехал в толпу участников карнавального шествия, пострадали 12 человек.