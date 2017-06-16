В метро Харькова умерла женщина

Известно, что 16-го июня в харьковском метрополитене зафиксирована смерть женщины – на станции под названием "Пушкинская". Эти сведения распространили в пресс-службе ГУ Нацполиции Харьковщины. Смерть пассажира заметили днем – примерно в час дня – в вестибюле метро.

Вероятно, у женщины возрастом 75 лет произошел инфаркт, потому что имелись проблемы с сердцем при жизни. Однако правоохранители продолжают выяснять все детали смерти гражданки.

Как сообщал УРА-Информ, в метро Харькова в мае умер пассажир – мужчина 56-ти лет. Это произошло на станции "Дворец Спорта".