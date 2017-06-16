18:22 16.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В метро Харькова умерла женщина

Обстоятельства смерти женщины в харьковском метро пока что устанавливают.

В метро Харькова умерла женщина

Известно, что 16-го июня в харьковском метрополитене зафиксирована смерть женщины – на станции под названием "Пушкинская". Эти сведения распространили в пресс-службе ГУ Нацполиции Харьковщины. Смерть пассажира заметили днем – примерно в час дня – в вестибюле метро.

Вероятно, у женщины возрастом 75 лет произошел инфаркт, потому что имелись проблемы с сердцем при жизни. Однако правоохранители продолжают выяснять все детали смерти гражданки.

Как сообщал УРА-Информ, в метро Харькова в мае умер пассажир – мужчина 56-ти лет. Это произошло на станции "Дворец Спорта".


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