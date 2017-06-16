В Харькове в аварии погибли два человека - ФОТО

В результате аварии погибли два человека. Еще один находится в больнице в тяжелом состоянии. Как сообщает Управление безопасности дорожного движения Национальной полиции в Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов дня на перекрестке улицы Лагерной и автодороги Киев - Харьков - Должанский.

По предварительным данным, 42-летний водитель "Mercedes", по неизвестным пока причинам, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с "Daewoo", за рулем которого находился 31-летнего мужчина.

От сильного удара водитель последней легковушки и его 25-летняя пассажирка получила травмы, от которых погибли на месте. Водитель-виновник аварии с телесными повреждениями доставлен в больницу. Обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливает полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на пятницу, 16 июня, Porsche Cayenne врезался в фуру. В результате аварии погиб один человек. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу.