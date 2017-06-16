Ответственность за теракт в Афганистане взяла на себя ИГИЛ

Среди убитых есть полицейский, а также кабульский бизнесмен Рамазан Хусейнзада, более известный как Хаджи Рамазан. Он был тяжело ранен в результате нападения и умер в больнице от травм. Как сообщает местный канал Tolo, ссылаясь на собственные источники, более десяти получили ранения.

Вместе с тем Министерство внутренних дел подтвердило, что нападавшие террористы-смертники штурмовали мечеть, однако данные о количестве террористов еще уточняются. В ведомстве уверены, что мечеть взорвал один террорист-смертник, а второй был застрелен охранниками мечети. При этом очевидцы сообщают, что в атаке также якобы был замешан третий террорист.

В то же время ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По их данным нападавших было трое и они попытались войти в мечеть, используемую шиитским меньшинством Кабула, но были заблокированы полицией. Между ними завязалась драка с оружием. В результате нападавшие забежали на кухню, где один взорвал бомбу, а двое других были убиты полицейскими.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а столице Афганистана Кабуле в четверг вечером, 15 июня, прогремел взрыв. Террорист-смертник взорвал себя в полной людей мечети.