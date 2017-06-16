Нелегальный АГЗП ликвидировали в Луганской области

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС

По данным налоговиков, житель гогода Счастье реализовывал за деньги сжиженный газ пропан-бутан без получения документов разрешительного характера.

Во время проведения обыска налоговики изъяли более 19,2 тыс. литров газа, грузовой автомобиль ЗИЛ с цистерной, а также газозаправочное оборудование.

Кроме того, общая ориентировочная стоимость изъятого составляет 860 тыс. грн.

Кстати, досудебное расследование по уголовному правонарушению, внесенно в ЕРДР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", меньше чем за полгода в Украину было поставлено 90 тыс. тонн авиационного топлива.