На Филиппинах в бою с ИГИЛ погибли 13 военных

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, бойцы попали под снайперский огонь, когда пересекли мосты через реку Агус и приблизились к коммерческому центру города.

При этом город удерживают около 150-200 боевиков.

По словам полковника Пендатона Гуро, снайперы действительно профессионалы своего дела, поскольку с каждым выстрелом кто-то убит или ранен.

Также он подчеркнул, что нападения в центральной части острова Минданао продолжаются четвертую неделю.

"Затянувшееся сражение усиливает опасения в соседней Индонезии и Малайзии, которые имеют мусульманское большинство, что “Исламское государство” может создать региональный халифат", - подытожил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Марави на юге Филиппин по состоянию на понедельник, 29 мая, во время боев, которые развернулись между правительственными силами и боевиками, поддерживающими Исламское государство, погибли 42 человека.