На Филиппинах в бою с ИГИЛ погибли 13 военных

На Филлипинах тринадцать солдат погибли и около 40 получили ранения во время 14-часового сражения в городе Марави, захваченной террористической организацией "Исламское государство".
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Как отмечается, бойцы попали под снайперский огонь, когда пересекли мосты через реку Агус и приблизились к коммерческому центру города.
При этом город удерживают около 150-200 боевиков.
По словам полковника Пендатона Гуро, снайперы действительно профессионалы своего дела, поскольку с каждым выстрелом кто-то убит или ранен.
Также он подчеркнул, что нападения в центральной части острова Минданао продолжаются четвертую неделю.
"Затянувшееся сражение усиливает опасения в соседней Индонезии и Малайзии, которые имеют мусульманское большинство, что “Исламское государство” может создать региональный халифат", - подытожил он.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Марави на юге Филиппин по состоянию на понедельник, 29 мая, во время боев, которые развернулись между правительственными силами и боевиками, поддерживающими Исламское государство, погибли 42 человека.