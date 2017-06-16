10:38 16.06.2017 | Происшествия | Новости
100167970:labazovych

Мэй распорядилась о публичном расследовании пожара в лондонской высотке

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин мощного пожара в лондонской высотке.

Мэй распорядилась о публичном расследовании пожара в лондонской высотке

Об этом сообщает ВВС Украина.

По словам премьер-министра, британцы заслуживают узнать ответ на вопрос, почему пожар так быстро охватил все здание. 

В результате пожара погибли, по предварительным данным, не менее 17 человек. Кроме того, десятки человек пострадали, многие по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Однако по всей видимости количество жертв, скорее всего, значительно возрастет.

На данный момент в больницах находятся более 70 пострадавших после пожара.

"Я надеюсь, что цифры не окажутся трехзначными", - отметил руководитель лондонской полиции Стюарт Канди.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", число пострадавших в результате пожара в многоэтажке на западе Лондона составляет 74 человека.

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив