Мэй распорядилась о публичном расследовании пожара в лондонской высотке

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин мощного пожара в лондонской высотке.
Об этом сообщает ВВС Украина.
По словам премьер-министра, британцы заслуживают узнать ответ на вопрос, почему пожар так быстро охватил все здание.
В результате пожара погибли, по предварительным данным, не менее 17 человек. Кроме того, десятки человек пострадали, многие по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Однако по всей видимости количество жертв, скорее всего, значительно возрастет.
На данный момент в больницах находятся более 70 пострадавших после пожара.
"Я надеюсь, что цифры не окажутся трехзначными", - отметил руководитель лондонской полиции Стюарт Канди.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", число пострадавших в результате пожара в многоэтажке на западе Лондона составляет 74 человека.