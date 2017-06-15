Во Львове человек погиб, выпав из новостройки

Так, мужчина возрастом 24 года погиб, свалившись с новостройки. Эти данные сегодня распространили в ОГА защиты граждан Львовщины. Согласно этим данным – 14-го июня примерно в 22 часа мужчина упал с недавно построенного здания. Высота, с которой он упал – примерно три метра. В результате телесных повреждений человек умер на месте.

Выяснилось, что погибший жил в селе Приазовское – он 1993-го года рождения. Тело человека отвезли в морг. Сейчас выясняют причины случившегося.

Как сообщал УРА-Информ, пациент одной из больниц Львовщины недавно вывалился из окна медицинского учреждения.