13:27 15.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Ветеран МВД торговал элитными наркотиками - ФОТО

Столичные правоохранители задержали 42-летнего пенсионера МВД за торговлю наркотиков элитных сортов в Киевской области.

Ветеран МВД торговал элитными наркотиками - ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Так, в Ирпенском регионе где проживал наркодилер, полицейские обнаружили 150 г марихуаны для продажи. 

"Наркозелье измельчали, спресовывали и расфасовывали в специальные обертки", - рассказали сотрудники полиции.

Стоимость изъятой партии наркотического вещества на "черном рынке" составляет более 30 тыс. грн.

В данный момен все запрещенные вещества было направлено на экспертизу. Также правоохранители открыли уголовное производство.

Также полицейские сейчас устанавливают канал поступления наркосодержащих веществ. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Бориспольском районе местный житель наладил производство марихуаны в своем домовладении.


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