Ветеран МВД торговал элитными наркотиками - ФОТО

Столичные правоохранители задержали 42-летнего пенсионера МВД за торговлю наркотиков элитных сортов в Киевской области.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
Так, в Ирпенском регионе где проживал наркодилер, полицейские обнаружили 150 г марихуаны для продажи.
"Наркозелье измельчали, спресовывали и расфасовывали в специальные обертки", - рассказали сотрудники полиции.
Стоимость изъятой партии наркотического вещества на "черном рынке" составляет более 30 тыс. грн.
В данный момен все запрещенные вещества было направлено на экспертизу. Также правоохранители открыли уголовное производство.
Также полицейские сейчас устанавливают канал поступления наркосодержащих веществ.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Бориспольском районе местный житель наладил производство марихуаны в своем домовладении.