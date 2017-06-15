Ветеран МВД торговал элитными наркотиками - ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Так, в Ирпенском регионе где проживал наркодилер, полицейские обнаружили 150 г марихуаны для продажи.

"Наркозелье измельчали, спресовывали и расфасовывали в специальные обертки", - рассказали сотрудники полиции.

Стоимость изъятой партии наркотического вещества на "черном рынке" составляет более 30 тыс. грн.

В данный момен все запрещенные вещества было направлено на экспертизу. Также правоохранители открыли уголовное производство.

Также полицейские сейчас устанавливают канал поступления наркосодержащих веществ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Бориспольском районе местный житель наладил производство марихуаны в своем домовладении.