В Сомали после нападения боевиков погибли 14 человек

Большинство из убитых, это молодые люди, входившие в ресторан в момент атаки. Среди погибших гражданин Сирии.

По состоянию на утром четверга, 15 июня, бойцы все еще находятся в Pizza House и держат внутри более 20 человек. На данный момент не известно живыми они или мертвыми.

Об этом сообщает AP, ссылаясь на данные местной полиции. Вместе с тем правоохранители оцепила весь район, который находится рядом с отелем Posh, где террорист-смертник напал на людей.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заминированный автомобиль взорвался рядом с рестораном в центре сомалийской столицы. Тогда речь шла о девяти погибших.

В этом же помещении находится гостиница, где проходит единственная дискотека в городе. После взрыва внутри заведения началась стрельба. Боевики забаррикадировались в отеле и держат посетителей в заложниках.