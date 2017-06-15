12:32 15.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно в частном доме прогремел взрыв, погиб сторожевой пес

В Ровно в ночь на четверг, 15 июня, во двор одного из частных жилых домов прогремел взрыв.

В Ровно в частном доме прогремел взрыв, погиб сторожевой пес

Тут неизвестный бросил во двор самодельное взрывное устройство. В результате инцидента погиб сторожевой пес и повреждено две машины.

Как сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Ровенской области, около двух часов ночи на улице Выдумка прогремел взрыв двор 56-летнего местного жителя.

На месте происшествия полиция остатки самодельного устройства, осколками которого повреждены два автомобиля Porsche Cayenne и HAMER. От полученных травм на дворе погиб пес. Никто из хозяев дома не пострадал.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Хулиганство и выясняют все обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершенному преступлению.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Хмельнитчине полицейские задержали пенсионера, который бросил гранату в группу людей.


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