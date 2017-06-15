В Китае в детском саду прогремел взрыв, погибли семь человек - ВИДЕО

В результате трагедии семь человек погибли. Еще 59 детей получили ранения. Как сообщает Associated Press, инцидент произошел в восточном Китае возле детского сада Чжуансинь в Фэнсянь около пяти часов вечера по местному времени.

При этом взрыв прогремел в момент, когда родители пришли забирать своих детей.

Вместе с тем очевидцы утверждают, что источником взрыв стал баллон с газом в придорожном кафе возле детского сада.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заминированный автомобиль взорвался рядом с рестораном в центре столицы Сомали Могадишо.