20:56 15.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Китае в детском саду прогремел взрыв, погибли семь человек - ВИДЕО

В Китае в четверг, 15 июня, возле ворот детского сада прогремел взрыв.

В Китае в детском саду прогремел взрыв, погибли семь человек - ВИДЕО

В результате трагедии семь человек погибли. Еще 59 детей получили ранения. Как сообщает Associated Press, инцидент произошел в восточном Китае возле детского сада Чжуансинь в Фэнсянь около пяти часов вечера по местному времени.

При этом взрыв прогремел в момент, когда родители пришли забирать своих детей.

Вместе с тем очевидцы утверждают, что источником взрыв стал баллон с газом в придорожном кафе возле детского сада.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заминированный автомобиль взорвался рядом с рестораном в центре столицы Сомали Могадишо.


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